Tenba 637-774 Skyline v2 Top Load 8 Black холстер для фотоаппарата

Описание

Размещение

• Беззеркальная или зеркальная камера с объективом длиной до 8,9 см

• Карты памяти, аккумуляторы, кабели и другие аксессуары

• Настольный штатив

• Бутылка с водой

Ключевые особенности

• Гарантия производителя 5 лет

• Моментальный доступ к фотоаппарату с установленным объективом

• Защита установлена по всему корпусу сумки

• Два способа переноски

• Съемный плечевой ремень

• Дополнительные карманы

• Влагостойкое дно

• Водоотталкивающий 300D полиэстер с PU покрытием

• Дополнительная прошивка в точках крепления

• Молнии YKK



По всему корпусу холстера установлена амортизирующая пена EVA, которая отлично гасит удары и защищает вашу камеру и объектив от механических повреждений.

Обратное открытие крышки обеспечивает быстрый и безопасный доступ к содержимому, холстер не накренится, и камера случайно не выпадет.

Внутренний делитель обеспечивает дополнительную защиту содержимому и позволяет точно настроить пространство под размер оборудования. Делитель съемный, его можно удалить и использовать холстер для личных вещей.



Регулируемый по длине плечевой ремень позволяет носить холстер на плече или через плечо в зависимости от ваших предпочтений. Ремень съемный.

Также вы можете носить холстер за ручку, которая расположена посередине откидной крышки. За счет такого расположения холстер не заваливается набок и находится всегда перпендикулярно поверхности.



На внешней стороне холстера расположен карман на молнии для предметов первой необходимости.

Боковые внешние сетчатые карманы подойдут для бутылки с водой и настольного штатива.

На внутренней стороне откидной крышки расположен карман с полупрозрачным окном на молнии для аккуратного размещения аксессуаров – карт памяти, светофильтров, аккумуляторов, кабелей и т.п.



Холстер изготовлен из водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent). PU покрытие повышает износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах, а пропитка DWR устойчивость к влаге.

Дно изготовлено из влагостойкого 900D полиэстера с покрытием TPU. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью.

Установлены надежные японские молнии YKK с двойным бегунком, что обеспечивает удобный доступ.

Усиленные швы в точках натяжения.

Характеристики:



• Внешние размеры, см – 19х19х13

• Внутренние размеры, см – 18х18х12

• Вес, кг – 0,27