Smartum Angle 300 сумка для фототехники

Артикул: NVF-7440

Smartum Angle 300 – удобная, практичная сумка для фототехники, черного цвета. В ней без труда можно разместить DSLR-камеру, три среднезумных объектива и аксессуары. Внутренние размеры, см – 38х16х28. Внешние размеры, см – 45х22х30.