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Smartum Angle 300 сумка для фототехники
Smartum Angle 300 сумка для фототехники

Smartum Angle 300 сумка для фототехники

Smartum
Артикул: NVF-7440

Smartum Angle 300 – удобная, практичная сумка для фототехники, черного цвета. В ней без труда можно разместить DSLR-камеру, три среднезумных объектива и аксессуары. Внутренние размеры, см – 38х16х28. Внешние размеры, см – 45х22х30.

Описание

Smartum Angle 300 сумка для фототехники

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