Smartum Angle 300 сумка для фототехники

Fotokvant FLH-25 – мини-винт 1/4". Используется для крепления фотокамеры на зажим или шнур. Комплектация – 1 шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Smartum Angle 300 – удобная, практичная сумка для фототехники, черного цвета. В ней без труда можно разместить DSLR-камеру, три среднезумных объектива и аксессуары. Внутренние размеры, см – 38х16х28. Внешние размеры, см – 45х22х30.
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Fotokvant FLH-25 – мини-винт 1/4". Используется для крепления фотокамеры на зажим или шнур. Комплектация – 1 шт.
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