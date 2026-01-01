Shimoda Carry-on Roller V2 520-112 сумка на колесах индивидуальной комплектации для фототехники

Описание

Рекомендованные вставки Shimoda Core Unit:

• Large DSLR V3 (520-245)

Совместимые вставки Shimoda Core Unit:

• Mirrorless V2 (520-213)

• Medium DSLR V2 (520-214)

• Small (520-091)

Инновационные технологичные вставки для оборудования Shimoda помогут скомпоновать именно ту комбинацию внутреннего пространства, которая будет необходима под конкретную задачу. Вставки обеспечивают высокую защиту оборудования. Внутренние настраиваемые делители максимально оптимизируют внутреннее пространство точно под размер оборудования. Можно приобрести комплекты дополнительных делителей и делителей-карманов липучке (520-084, 520-210, 520-209).

Вставки комплектуются чехлом на молнии с водостойким полиуретановым покрытием. Наличие ручки позволяет переносить оборудование на небольшие расстояния без рюкзака.

Также вы можете наполнить чехол одеждой или другими предметами и положить в рюкзак или отделить с его помощью мокрое и грязное снаряжение. Подходит для хранения оборудования в домашних условиях. Чехол сохраняет вставку герметичной и защищенной от пыли.

Ни одни производитель не предусмотрел возможность переносить весь набор оборудования в рюкзак или другую сумку за считанные секунды. Вставки Shimoda Core Unit предоставляют эту возможность, вам достаточно вынуть блок-вставку и переставить куда необходимо.

Сумка не занимает много места даже в открытом виде, что важно в условиях ограниченного пространства.

Еще одно важное преимущество открытия по принципу «докторского саквояжа» - сумка не имеет откидной крышки, которая может упасть в грязь при использовании в неблагоприятных погодных условиях.

По бокам сумки распложены расширяемые карманы, в которых можно разместить небольшой штатив, бутылку с водой и другое дополнительное оборудование.

В одном из карманов распложен дополнительный внутренний карман для безопасного хранения бумажника, паспорта, телефона и других ценных предметов.

Внутри сумки расположены четыре сетчатых кармана на молнии для размещения различных аксессуаров.

Анодированные алюминиевые пластины, установленные в верхней части сумки обеспечивают жесткость конструкции.

Амортизирующие съемные колеса с увеличенным диаметром позволяют легко преодолевать бордюры, камни и другие небольшие препятствия, а также комфортно перемещаться по длинным залам аэропортов и городским улицам. Высокие колесные арки защищают углы сумки от ударов об эскалаторы и бордюры.

Дополнительные опоры обеспечивают максимальную устойчивость сумки в вертикальном положении. Надежная алюминиевая выдвижная ручка с эргономичной накладкой.

Предусмотрена центральная ручка для переноски в руке. Комфортная накладка обеспечивает удобный хват. Сверху и снизу распложены ручку для переноски сумки вдвоем.

Сумка изготовлена из гидрофобного, легкого, долговечного и устойчивого к разрывам Rip-Stop нейлона с армированной нитью и TPU покрытием, прочные молнии YKK® и усиленные швы.

Молнии YKK обеспечат надежную работу в течение многих лег, а корпус из нейлона защиту от атмосферных воздействий.

Беспрецедентное качество, стильный дизайн, модульность конструкции позволяют использовать сумку для разных случаев жизни – для деловых поездок, для путешествий и для работы. Накладки для боковых ручке и застежки на молниях выполнены из кожи и добавляют изысканности в дизайн сумки.

Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.

Характеристики: