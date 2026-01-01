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IncredibleFactory SoundStorm Yellow фотосумка

IncredibleFactory SoundStorm Yellow фотосумка

IncredibleFactory
Артикул: NVF-7973

IncredibleFactory SoundStorm Yellow - удобная фотосумка с оригинальным принтом, пришедшим из далеких 80-х. Модель оценят те, кто любит комфорт, удобство и симбиоз простоты и качества. Конструкция сумки позволит защитить внутреннее наполнение от небольших внешних воздействий, связанных с городской жизнью. Внутреннее пространство сумки моделируется за счет двух внутренних клапанов. Внутри есть два кармана. Подкладка имеет яркий рыжий цвет. Сумка оснащена регулируемой лямкой для переноски (50-180 см). Размер, см - 39x27x12. Цвет - серый. Материал изготовления - винил.

Описание

IncredibleFactory SoundStorm Yellow фотосумка

Комплектация

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