IncredibleFactory SoundStorm Yellow фотосумка

Сумка-обертка велюровая Fotokvant BWR-4545 Orange Wrapper.
Сумка представляет из себя квадратное полотно качественного велюра. Завернув в сумку-обертку камеру можно положить в обычную сумку или рюкзак без боязни повредить. Цвет - черно-оранжевый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
IncredibleFactory SoundStorm Yellow - удобная фотосумка с оригинальным принтом, пришедшим из далеких 80-х. Модель оценят те, кто любит комфорт, удобство и симбиоз простоты и качества. Конструкция сумки позволит защитить внутреннее наполнение от небольших внешних воздействий, связанных с городской жизнью. Внутреннее пространство сумки моделируется за счет двух внутренних клапанов. Внутри есть два кармана. Подкладка имеет яркий рыжий цвет. Сумка оснащена регулируемой лямкой для переноски (50-180 см). Размер, см - 39x27x12. Цвет - серый. Материал изготовления - винил.
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Сумка-обертка велюровая Fotokvant BWR-4545 Orange Wrapper.
Сумка представляет из себя квадратное полотно качественного велюра. Завернув в сумку-обертку камеру можно положить в обычную сумку или рюкзак без боязни повредить. Цвет - черно-оранжевый.
Fotokvant B-4W - система подъема, хранения и разворачивания 4 фонов. Система крепится к стене или к потолку. Специальный винт на гантелях позволяет установить силу скольжения, за счет чего регулируется легкость скручивания фона и остутствие самораскрутки фона, установленного на данной системе.
Fotokvant CAP-77-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 77 мм.