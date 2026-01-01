Peak Design Wash Pouch Sage Green вкладыш-чехол

Описание

Этот дорожный несессер оснащен восемью внутренними карманами для организации и легкого доступа к предметам личной гигиены, таким как зубная щетка, мыло, шампунь, футляр для контактных линз и различные бутылки, тюбики или контейнеры.

Внешний карман на молнии, расположенный на задней части сумки, идеально подходит для хранения бритвенного набора. Кроме того, сумка оснащена выдвижным крючком, который позволяет легко повесить ее в ванной комнате, обеспечивая быстрый доступ к содержимому.

Пять внутренних карманов имеют эластичную сетку, которая также способствует быстрой сушке и сохраняет предметы на месте во время транспортировки.

Характеристики: