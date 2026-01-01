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Peak Design The Everyday Tote 15L V2.0 Bone фотосумка
Peak Design The Everyday Tote 15L V2.0 Bone фотосумка
Peak Design The Everyday Tote 15L V2.0 Bone фотосумка
Peak Design The Everyday Tote 15L V2.0 Bone фотосумка

Peak Design The Everyday Tote 15L V2.0 Bone фотосумка

Peak Design
Артикул: OLE-3506

Женская фотосумка, которая подойдет для ношения фотокамеры и для обычного, повседневного использования. Внутри можно разместить зеркальную или беззеркальную камеру с объективом до 70-200/2.8, дополнительно 2-3 объектива и все необходимые аксессуары. Предусмотрен специальный карман для планшета или ноутбука с диагональю до 13 дюймов. Стандартный полезный объем сумки составляет 15 л, с поднятым сворачивающимся клапаном – 20 л.

Описание

Сумка выполнена из 100% переработанных материалов: основная часть из нейлона 400D с двойной полиуретановой подкладкой и водоотталкивающей пропиткой, днище усилено 900D нейлоном. Мягкий наполнитель защищает содержимое от ударов. Водонепроницаемая подкладка сохраняет вещи сухими в любую погоду. Материалы сумки отличаются высокой износостойкостью. В декоре использованы элементы из искусственной кожи Hypalon.

Характеристики:

  • Размеры внешние (по широкой части): 42 х 32 х 17 см
  • Размеры внутренние (по широкой части): 40 х 31 х 15 см
  • Длина плечевого ремня: 67 - 108 см
  • Вес: 1.02 кг

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