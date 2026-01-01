Peak Design The Everyday Tote 15L V2.0 Bone фотосумка

Сумка выполнена из 100% переработанных материалов: основная часть из нейлона 400D с двойной полиуретановой подкладкой и водоотталкивающей пропиткой, днище усилено 900D нейлоном. Мягкий наполнитель защищает содержимое от ударов. Водонепроницаемая подкладка сохраняет вещи сухими в любую погоду. Материалы сумки отличаются высокой износостойкостью. В декоре использованы элементы из искусственной кожи Hypalon.
Характеристики:
- Размеры внешние (по широкой части): 42 х 32 х 17 см
- Размеры внутренние (по широкой части): 40 х 31 х 15 см
- Длина плечевого ремня: 67 - 108 см
- Вес: 1.02 кг