Peak Design The Everyday Tote 15L V2.0 Bone фотосумка

Артикул: OLE-3506

Женская фотосумка, которая подойдет для ношения фотокамеры и для обычного, повседневного использования. Внутри можно разместить зеркальную или беззеркальную камеру с объективом до 70-200/2.8, дополнительно 2-3 объектива и все необходимые аксессуары. Предусмотрен специальный карман для планшета или ноутбука с диагональю до 13 дюймов. Стандартный полезный объем сумки составляет 15 л, с поднятым сворачивающимся клапаном – 20 л.