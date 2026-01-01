Peak Design Tech Pouch V2.0 Bone вкладыш-чехол

Характеристики:
- размер основного отделения 230 x 140 x 90 мм
- внешний размер 240 x 150x 100 мм
- вес 300 гр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Чехол светло-бежевого цвета разработан для фото и видео аксессуаров. Оснащен 15 внутренними карманами для хранения различных аксеесуаров. Внутренние и внешние карманы на молнии по всей длине чехла обеспечивают дополнительное место для хранения личных вещей и гаджетов.
Характеристики:
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