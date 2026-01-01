Peak Design Tech Pouch V2.0 Bone вкладыш-чехол

Артикул: OLE-2329

Чехол светло-бежевого цвета разработан для фото и видео аксессуаров. Оснащен 15 внутренними карманами для хранения различных аксеесуаров. Внутренние и внешние карманы на молнии по всей длине чехла обеспечивают дополнительное место для хранения личных вещей и гаджетов.



