Peak Design Shoe Pouch Sage вкладыш-чехол

Артикул: OLE-3509

Прочный и компактный чехол зеленого цвета для обуви предназначен для хранения обуви или одежды. Вмещает 1-2 пары обуви в зависимости от размера. Подходит для использования в качестве обычного упаковочного куба/органайзера. Упаковывается во встроенный чехол для хранения. Материал рипстоп 70D самовосстанавливающийся нейлон/полиэстер.