Peak Design Shoe Pouch Sage вкладыш-чехол

Характеристики:
- Максимальный размер 32 х 17 х 17 см
- Вместимость 6л
- Вес 48 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Прочный и компактный чехол зеленого цвета для обуви предназначен для хранения обуви или одежды. Вмещает 1-2 пары обуви в зависимости от размера. Подходит для использования в качестве обычного упаковочного куба/органайзера. Упаковывается во встроенный чехол для хранения. Материал рипстоп 70D самовосстанавливающийся нейлон/полиэстер.
Характеристики:
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