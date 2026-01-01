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Peak Design Shoe Pouch Sage вкладыш-чехол
Peak Design Shoe Pouch Sage вкладыш-чехол
Peak Design Shoe Pouch Sage вкладыш-чехол
Peak Design Shoe Pouch Sage вкладыш-чехол
Peak Design Shoe Pouch Sage вкладыш-чехол

Peak Design Shoe Pouch Sage вкладыш-чехол

Peak Design
Артикул: OLE-3509

Прочный и компактный чехол зеленого цвета для обуви предназначен для хранения обуви или одежды. Вмещает 1-2 пары обуви в зависимости от размера. Подходит для использования в качестве обычного упаковочного куба/органайзера. Упаковывается во встроенный чехол для хранения. Материал рипстоп 70D самовосстанавливающийся нейлон/полиэстер.

Описание

Характеристики:

  • Максимальный размер 32 х 17 х 17 см
  • Вместимость 6л
  • Вес 48 г


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