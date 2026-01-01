Peak Design Field Pouch Midnight V2.0 чехол

Характеристики:
- Размер 27 х 25 х 11 см
- Вес 170 гр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Чехол для беззеркальных камер и оптики с внутренними карманами под аксессуары сделан из материала с пыоле- и водоотталкивающими свойствами. Совместим с ремнями PeakDesign. Система крепления Peak Design Camera Clip with Plate (приобретается отдельно) крепится на передней части чехла. Цвет синий.
Характеристики:
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