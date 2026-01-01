Peak Design Field Pouch Charcoal V2.0 чехол

Артикул: OLE-2327

Чехол для беззеркальных камер и оптики с внутренними карманами под аксессуары сделан из материала с пыоле- и водоотталкивающими свойствами. Совместим с ремнями PeakDesign. Система крепления Peak Design Camera Clip with Plate (приобретается отдельно) крепится на передней части чехла. Цвет серо-черный.



