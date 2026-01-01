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Peak Design Field Pouch Charcoal V2.0 чехол
Peak Design Field Pouch Charcoal V2.0 чехол
Peak Design Field Pouch Charcoal V2.0 чехол

Peak Design Field Pouch Charcoal V2.0 чехол

Peak Design
Артикул: OLE-2327

Чехол для беззеркальных камер и оптики с внутренними карманами под аксессуары сделан из материала с пыоле- и водоотталкивающими свойствами. Совместим с ремнями PeakDesign. Система крепления Peak Design Camera Clip with Plate (приобретается отдельно) крепится на передней части чехла. Цвет серо-черный.

Описание

Характеристики:

  • Размер 27 х 25 х 11 см
  • Вес 170 гр.

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