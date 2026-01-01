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Peak Design Camera Cube Small V2 вкладыш с разделителями

Peak Design Camera Cube Small V2 вкладыш с разделителями

Peak Design
Артикул: OLE-3508

Удобный несессер для транспортировки фототехники. Он легко помещается в чемодан или рюкзак Peak Design. Внутренняя организация сумки подходит для любительской беззеркальной камеры и для зеркального фотоаппарата с множеством аксессуаров и объективов. Особенностью Peak Design Camera Cube является уникальная система открытия. Размер - 31x15x15 см. Вес - 310 г. Изготовлена из нейлонового полотна 400D.

Описание

Характеристики:

  • Внешние размеры: 31 x 15 x 15 см.
  • Внутренние размеры: 29 x 13 x 13 см.
  • Материал: 100% переработанный нейлон плотностью 160 ден.
  • Вес: без разделителей - 220 гр, с разделителями - 310 гр.

Комплектация

  • вкладыш Peak Design Camera Cube Small V
  • разделитель маленький Small – 1 штука
  • разделитель с “полочкой” Small Shelf – 1 штука
  • кармашек на липучке – 1 штука
  • зажим для петель C-Clips – 4 штуки

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