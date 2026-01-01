Peak Design Camera Cube Small V2 вкладыш с разделителями

Характеристики:
- Внешние размеры: 31 x 15 x 15 см.
- Внутренние размеры: 29 x 13 x 13 см.
- Материал: 100% переработанный нейлон плотностью 160 ден.
- Вес: без разделителей - 220 гр, с разделителями - 310 гр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Удобный несессер для транспортировки фототехники. Он легко помещается в чемодан или рюкзак Peak Design. Внутренняя организация сумки подходит для любительской беззеркальной камеры и для зеркального фотоаппарата с множеством аксессуаров и объективов. Особенностью Peak Design Camera Cube является уникальная система открытия. Размер - 31x15x15 см. Вес - 310 г. Изготовлена из нейлонового полотна 400D.
Характеристики:
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