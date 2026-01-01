Peak Design Camera Cube Small V2 вкладыш с разделителями

Артикул: OLE-3508

Удобный несессер для транспортировки фототехники. Он легко помещается в чемодан или рюкзак Peak Design. Внутренняя организация сумки подходит для любительской беззеркальной камеры и для зеркального фотоаппарата с множеством аксессуаров и объективов. Особенностью Peak Design Camera Cube является уникальная система открытия. Размер - 31x15x15 см. Вес - 310 г. Изготовлена из нейлонового полотна 400D.