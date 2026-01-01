Артикул: MTG-0564

Olympus CSCH-74 чехол для камер серии TG.

Оригинальный неопреновый чехол для камер Olympus Tough TG-310, TG-320, TG-610, TG-615. Открытый дизайн чехла позволяет использовать камеру, когда она находится прямо в чехле. При этом страховочный шнурок не даст потерять камеру, если она выпадет из рук, а стенки чехла обеспечат дополнительную противоударную защиту. Металлический карабин позволяет носить камеру на поясе, на лямке рюкзака и так далее. Отличный выбор для любителей спорта и туризма.