Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Olympus CSCH-74 чехол для камер серии TG.
Оригинальный неопреновый чехол для камер Olympus Tough TG-310, TG-320, TG-610, TG-615. Открытый дизайн чехла позволяет использовать камеру, когда она находится прямо в чехле. При этом страховочный шнурок не даст потерять камеру, если она выпадет из рук, а стенки чехла обеспечат дополнительную противоударную защиту. Металлический карабин позволяет носить камеру на поясе, на лямке рюкзака и так далее. Отличный выбор для любителей спорта и туризма.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter