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National Geographic NG W2161 Walkabout сумка для фотоаппарата

National Geographic NG W2161 Walkabout сумка для фотоаппарата

National Geographic
Артикул: OLE-1056

National Geographic NG NG W2161 Walkabout – компактная сумка для переноски цифровой компактной камеры и аксессуаров. Изготовлена из прочного водонепроницаемого материала. Удобная застежка-молния и герметичный клапан предохраняют технику от непогоды. В комплекте идет защитный чехол от дождя.

Описание

Технические характеристики:

  • внешние размеры, см – 14,5х12х11,5
  • внутренние размеры, см – 13,5х10х9,5
  • вес, кг – 0,29

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