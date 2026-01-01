National Geographic NG W2161 Walkabout сумка для фотоаппарата

Технические характеристики:
- внешние размеры, см – 14,5х12х11,5
- внутренние размеры, см – 13,5х10х9,5
- вес, кг – 0,29
Москва
Малая Семеновская 3с6
National Geographic NG NG W2161 Walkabout – компактная сумка для переноски цифровой компактной камеры и аксессуаров. Изготовлена из прочного водонепроницаемого материала. Удобная застежка-молния и герметичный клапан предохраняют технику от непогоды. В комплекте идет защитный чехол от дождя.
Технические характеристики:
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Fujimi FJ3030 – салфетка 30х30 см многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей.Благодоря серому цвету салфетка может быть использована для установки баланса белого. Размер 30Х30 см.