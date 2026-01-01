National Geographic NG W2161 Walkabout сумка для фотоаппарата

Артикул: OLE-1056

National Geographic NG NG W2161 Walkabout – компактная сумка для переноски цифровой компактной камеры и аксессуаров. Изготовлена из прочного водонепроницаемого материала. Удобная застежка-молния и герметичный клапан предохраняют технику от непогоды. В комплекте идет защитный чехол от дождя.