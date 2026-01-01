National Geographic NG MC2450 Mediterranean сумка для фотоаппарата

Артикул: OLE-1051

National Geographic NG MC2450 Mediterranean – удобная сумка для хранения и транспортировки DSLR-камеры с объективом и дополнительного объектива или вспышки. Изготовлена из прочного влагостойкого материала. Модель имеет вставной бокс с модульными перегородками для защиты оборудования от внешних воздействий. Предусмотрен отсек для ноутбука до 15 дюймов и множество карманов для различных аксессуаров. Для переноски предусмотрен широкий плечевой ремень, регулируемый по длине, и ручка.