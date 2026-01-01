National Geographic NG MC2450 Mediterranean сумка для фотоаппарата

Технические характеристики:
- внешние размеры, см – 30х37х18
- внутренние размеры, см – 28х35х14
- размеры внутренней вставки, см – 18х19х12
- вес, кг – 1,07
Москва
Малая Семеновская 3с6
National Geographic NG MC2450 Mediterranean – удобная сумка для хранения и транспортировки DSLR-камеры с объективом и дополнительного объектива или вспышки. Изготовлена из прочного влагостойкого материала. Модель имеет вставной бокс с модульными перегородками для защиты оборудования от внешних воздействий. Предусмотрен отсек для ноутбука до 15 дюймов и множество карманов для различных аксессуаров. Для переноски предусмотрен широкий плечевой ремень, регулируемый по длине, и ручка.
Технические характеристики:
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Fujimi FJ3030 – салфетка 30х30 см многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей.Благодоря серому цвету салфетка может быть использована для установки баланса белого. Размер 30Х30 см.