National Geographic NG MC2350 Mediterranean сумка для фотоаппарата

Технические характеристики:
- внешние размеры, см – 24х29,5х17
- внутренние размеры, см – 22х28х14
- размеры внутренней вставки, см – 18х19х12
- вес, кг – 0,82
Москва
Малая Семеновская 3с6
National Geographic NG MC2350 Mediterranean – удобная сумка для хранения и транспортировки DSLR-камеры с объективом и дополнительного объектива или вспышки. Изготовлена из прочного влагостойкого материала. Модель имеет вставной бокс с модульными перегородками для защиты оборудования от внешних воздействий. Предусмотрен отсек для ноутбука. Для аксессуаров есть внешние карманы. Для переноски предусмотрен широкий плечевой ремень, регулируемый по длине, и ручка.
Технические характеристики:
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Fujimi FJLP-108 - это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.