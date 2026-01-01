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National Geographic NG MC2350 Mediterranean сумка для фотоаппарата

National Geographic NG MC2350 Mediterranean сумка для фотоаппарата

National Geographic
Артикул: OLE-1050

National Geographic NG MC2350 Mediterranean – удобная сумка для хранения и транспортировки DSLR-камеры с объективом и дополнительного объектива или вспышки. Изготовлена из прочного влагостойкого материала. Модель имеет вставной бокс с модульными перегородками для защиты оборудования от внешних воздействий. Предусмотрен отсек для ноутбука. Для аксессуаров есть внешние карманы. Для переноски предусмотрен широкий плечевой ремень, регулируемый по длине, и ручка.

Описание

Технические характеристики:

  • внешние размеры, см – 24х29,5х17
  • внутренние размеры, см – 22х28х14
  • размеры внутренней вставки, см – 18х19х12
  • вес, кг – 0,82

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350 ₽
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