Miggo MW AG-CSC BB 25 Agua Stormproof Holster CSC сумка для фотокамер

Описание

Благодаря Agua Stormproof Holster CSC камера всегда будет у вас под рукой - дождь, снег, песчаная буря или даже многолюдная городская толпа, в любых условиях не можно не беспокоиться о сохранности оборудования.

Одна из уникальных особенностей серии Agua Stormproof Holster возможность использовать плечевой ремень сумки в качестве эргономичного ремешка для фотокамеры. Специальные пряжки с фиксаторами позволяют сделать это быстро и надежно. Это идеальное решение для ситуаций, когда фотограф хочет взять с собой одну камеру, без сумки.

Характеристики: