Miggo MW AG-CSC BB 25 Agua Stormproof Holster CSC сумка для фотокамер

Благодаря Agua Stormproof Holster CSC камера всегда будет у вас под рукой - дождь, снег, песчаная буря или даже многолюдная городская толпа, в любых условиях не можно не беспокоиться о сохранности оборудования.
Одна из уникальных особенностей серии Agua Stormproof Holster возможность использовать плечевой ремень сумки в качестве эргономичного ремешка для фотокамеры. Специальные пряжки с фиксаторами позволяют сделать это быстро и надежно. Это идеальное решение для ситуаций, когда фотограф хочет взять с собой одну камеру, без сумки.
Характеристики:
- Вес - 360 гр
- Внешняя высота - 15 см
- Внешняя глубина - 10 см
- Внешняя длина - 29 см
- Материал - Тарпаулин/Неопрен/Лайкра/Полиэстер