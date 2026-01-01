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Miggo MW AG-CSC BB 25 Agua Stormproof Holster CSC сумка для фотокамер
Miggo MW AG-CSC BB 25 Agua Stormproof Holster CSC сумка для фотокамер
Miggo MW AG-CSC BB 25 Agua Stormproof Holster CSC сумка для фотокамер
Miggo MW AG-CSC BB 25 Agua Stormproof Holster CSC сумка для фотокамер
Miggo MW AG-CSC BB 25 Agua Stormproof Holster CSC сумка для фотокамер
Miggo MW AG-CSC BB 25 Agua Stormproof Holster CSC сумка для фотокамер
Miggo MW AG-CSC BB 25 Agua Stormproof Holster CSC сумка для фотокамер

Miggo MW AG-CSC BB 25 Agua Stormproof Holster CSC сумка для фотокамер

MIGGO
Артикул: MTG-3374

Miggo MW AG-CSC BB 25 Agua Stormproof Holster CSC сумка для фотокамер. Рассчитана на переноску системных камер (CSC) или компактных камер с большим зумом. Она соответствует классу защиты IPX3, внешняя поверхность из прочного, водостойкого тарпаулина и мягкий внутренний слой из неопрена и лайкры обеспечивают отличную защиту от воды и ударных воздействий. 

Описание

Благодаря Agua Stormproof Holster CSC камера всегда будет у вас под рукой - дождь, снег, песчаная буря или даже многолюдная городская толпа, в любых условиях не можно не беспокоиться о сохранности оборудования.
Одна из уникальных особенностей серии Agua Stormproof Holster возможность использовать плечевой ремень сумки в качестве эргономичного ремешка для фотокамеры. Специальные пряжки с фиксаторами позволяют сделать это быстро и надежно. Это идеальное решение для ситуаций, когда фотограф хочет взять с собой одну камеру, без сумки.

Характеристики:

  • Вес - 360 гр
  • Внешняя высота - 15 см
  • Внешняя глубина - 10 см
  • Внешняя длина - 29 см
  • Материал - Тарпаулин/Неопрен/Лайкра/Полиэстер

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