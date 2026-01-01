Manfrotto MB SV-SBW-25BB Amica 25 сумка для фотоаппарата черная

Технические характеристики:
- материал – водостойкий текстиль черного цвета
- внешние размеры, см – 27х13х10
- внутренние размеры, см – 21x12x8
- вес, кг – 0,3
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto SV-SBW-25BB Amica 25 – небольшая удобная сумка из водостойкого материала для хранения и транспортировки компактного фотоаппарата. Внутренние съемные перегородки помогут разместить камеру и надежно защитить ее от ударов. Аксессуары и личные вещи можно убрать во внешние карманы.
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