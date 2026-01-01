Manfrotto MB SV-SBW-25BB Amica 25 сумка для фотоаппарата черная

Артикул: OLE-0754

Manfrotto SV-SBW-25BB Amica 25 – небольшая удобная сумка из водостойкого материала для хранения и транспортировки компактного фотоаппарата. Внутренние съемные перегородки помогут разместить камеру и надежно защитить ее от ударов. Аксессуары и личные вещи можно убрать во внешние карманы.