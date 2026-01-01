Manfrotto PL-CC-193 Pro Light Video 193 сумка для видеокамеры

Технические характеристики:
- внешние размеры, см – 31х57х26
- внутренние размеры, см – 22х52х22
- вес, кг – 1,71
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto PL-CC-193 – удобная сумка из инновационного влагостойкого материала на алюминиевом каркасе. Подойдет для хранения и транспортировки видеокамер Sony F3, Panasonic AF100, а также для цифровой зеркальной фотокамеры с обвесом. Внутреннее пространство меняется за счет съемных перегородок.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter