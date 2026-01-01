Manfrotto PL-CC-193 Pro Light Video 193 сумка для видеокамеры

Артикул: OLE-1168

Manfrotto PL-CC-193 – удобная сумка из инновационного влагостойкого материала на алюминиевом каркасе. Подойдет для хранения и транспортировки видеокамер Sony F3, Panasonic AF100, а также для цифровой зеркальной фотокамеры с обвесом. Внутреннее пространство меняется за счет съемных перегородок.