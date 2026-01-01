Manfrotto PL-CC-191N Pro Light Video 191N сумка для видеокамеры

Описание

Сумка изготовлена из устойчивого к разрывам и водоотталкивающего Rip-Stop нейлона и обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде перегородок, изготовленных из амортизирующей пены. Все защитные перегородки съемные и позволяют использовать пространство сумки для комфортного размещения фотооборудования.

Характеристики: