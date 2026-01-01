Manfrotto PL-CC-191N Pro Light Video 191N сумка для видеокамеры

Сумка изготовлена из устойчивого к разрывам и водоотталкивающего Rip-Stop нейлона и обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде перегородок, изготовленных из амортизирующей пены. Все защитные перегородки съемные и позволяют использовать пространство сумки для комфортного размещения фотооборудования.
- материал - синтетическая ткань/нейлон/Rip-stop
- внешние размеры, см - 29х41х23
- внутренние размеры, см - 23x39x20
- CPS Manfrotto система защиты камеры от удара - да
- водостойкая ткань - да
- соответствует стандарту ручной клади - да
- модульные разделители - да
- совместимость с сумкой на колесах - да
- вес, кг - 1,3