Manfrotto PL-CC-191 Pro Light Video 191 сумка для видеокамеры

Технические характеристики:
- материал – влагостойкий текстиль
- внешние размеры, см – 44х24х24
- внутренние размеры, см – 40x20x17
- вес, кг – 1,08
- совместимость с сумкой на колесах Manfrotto – да
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto PL-CC-191 Pro Light Video 191 – легкая и удобная сумка для видеокамер Sony FS100, Sony MC50, а также для цифровой зеркальной фотокамеры с обвесом. Стенки и внутренние перегородки для высочайшего уровня защиты оборудования от внешних воздействий изготовлены из амортизирующей пены. Модель отличается эргономичным и интуитивно понятным дизайном. Серия Pro-Light изготовлена из новейших инновационных материалов, что делает сумку легкой и прочной.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter