Manfrotto PL-CC-191 Pro Light Video 191 сумка для видеокамеры

Артикул: OLE-0734

Manfrotto PL-CC-191 Pro Light Video 191 – легкая и удобная сумка для видеокамер Sony FS100, Sony MC50, а также для цифровой зеркальной фотокамеры с обвесом. Стенки и внутренние перегородки для высочайшего уровня защиты оборудования от внешних воздействий изготовлены из амортизирующей пены. Модель отличается эргономичным и интуитивно понятным дизайном. Серия Pro-Light изготовлена из новейших инновационных материалов, что делает сумку легкой и прочной.