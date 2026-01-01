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Manfrotto PL-BM-30 Pro Light Bumblebee M-30 PL сумка-мессенджер
Manfrotto PL-BM-30 Pro Light Bumblebee M-30 PL сумка-мессенджер
Manfrotto PL-BM-30 Pro Light Bumblebee M-30 PL сумка-мессенджер
Manfrotto PL-BM-30 Pro Light Bumblebee M-30 PL сумка-мессенджер
Manfrotto PL-BM-30 Pro Light Bumblebee M-30 PL сумка-мессенджер
Manfrotto PL-BM-30 Pro Light Bumblebee M-30 PL сумка-мессенджер
Manfrotto PL-BM-30 Pro Light Bumblebee M-30 PL сумка-мессенджер
Manfrotto PL-BM-30 Pro Light Bumblebee M-30 PL сумка-мессенджер
Manfrotto PL-BM-30 Pro Light Bumblebee M-30 PL сумка-мессенджер
Manfrotto PL-BM-30 Pro Light Bumblebee M-30 PL сумка-мессенджер
Manfrotto PL-BM-30 Pro Light Bumblebee M-30 PL сумка-мессенджер
Manfrotto PL-BM-30 Pro Light Bumblebee M-30 PL сумка-мессенджер

Manfrotto PL-BM-30 Pro Light Bumblebee M-30 PL сумка-мессенджер

Manfrotto
Артикул: NVF-9722

Manfrotto PL-BM-30 Pro Light Bumblebee M-30 PL - сумка-мессенджер для переноски фототехники и аксессуаров.

Сумка вмещает DSLR-камеру с объективом 70-200/2.8, плюс 3 объектива. В ней также поместится 15-дюймовый ноутбук.

Описание

Сумка изготовлена из устойчивого к разрывам и водоотталкивающего Rip-Stop нейлона и обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде перегородок изготовленных из амортизирующей пены. Все защитные перегородки съемные и позволяют использовать пространство сумки для комфортного размещения фотооборудования.

Дополнительная молния в верхней части сумки обеспечивает быстрый и удобный доступ к содержимому, а специально разработанный ремень Xtra Secure обеспечивает надежную ее фиксацию.

Сумка имеет крепление для штатива. В комплекте чехол для защиты от дождя и солнца.

Характеристики:
  • материал - синтетическая ткань/нейлон/Rip-stop
  • внешние размеры, см - 46х19х33
  • внутренние размеры, см - 42x12x31
  • размер отделения для ноутбука - до 15 дюймов
  • защитный чехол от дождя и УФ-излучения - да
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • модульные разделители - да
  • совместимость с сумкой на колесах - да
  • вес, кг - 1,2

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