Manfrotto PL-BM-30 Pro Light Bumblebee M-30 PL сумка-мессенджер

Описание

Сумка изготовлена из устойчивого к разрывам и водоотталкивающего Rip-Stop нейлона и обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде перегородок изготовленных из амортизирующей пены. Все защитные перегородки съемные и позволяют использовать пространство сумки для комфортного размещения фотооборудования.

Дополнительная молния в верхней части сумки обеспечивает быстрый и удобный доступ к содержимому, а специально разработанный ремень Xtra Secure обеспечивает надежную ее фиксацию.

Сумка имеет крепление для штатива. В комплекте чехол для защиты от дождя и солнца.

Характеристики: