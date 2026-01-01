Manfrotto PL-AH-18 Pro Light Access H-18 сумка-кобура для фотоаппарата

- материал – влагостойкий текстиль
- внешние размеры, см – 36х25х18
- внутренние размеры, см – 34x23x16
- защитный чехол от дождя и УФ-излучения – да
- вес, кг – 0,74
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto PL-AH-18 Pro Light Access H-18 – сумка-кобура для хранения и переноса цифровой зеркальной камеры с установленным длиннофокусным объективом типа 70–200 мм. Внутри модульные перегородки помогут создать отделения для размещения дополнительного объектива, вспышки и аксессуаров. Носить модель можно в руке, на плече и в виде рюкзака. Для непредсказуемой погоды в комплекте идет чехол с двумя поверхностями: черной (защищает от дождя) и серебристой (защита от УФ-излучения).
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