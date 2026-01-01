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Manfrotto PL-AH-18 Pro Light Access H-18 сумка-кобура для фотоаппарата

Manfrotto PL-AH-18 Pro Light Access H-18 сумка-кобура для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: OLE-0731

Manfrotto PL-AH-18 Pro Light Access H-18 – сумка-кобура для хранения и переноса цифровой зеркальной камеры с установленным длиннофокусным объективом типа 70–200 мм. Внутри модульные перегородки помогут создать отделения для размещения дополнительного объектива, вспышки и аксессуаров. Носить модель можно в руке, на плече и в виде рюкзака. Для непредсказуемой погоды в комплекте идет чехол с двумя поверхностями: черной (защищает от дождя) и серебристой (защита от УФ-излучения).

Описание

Технические характеристики:
  • материал – влагостойкий текстиль
  • внешние размеры, см – 36х25х18
  • внутренние размеры, см – 34x23x16
  • защитный чехол от дождя и УФ-излучения – да
  • вес, кг – 0,74

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