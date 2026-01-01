Manfrotto PL-3N1-35 Pro Light 35 рюкзак для фотоаппарата

Описание

Рюкзак разделен на три отделения: верхнее для личных вещей, нижнее со съемной вставкой для фототехники и отделение для ноутбука 15". В нижнем отделении можно разместить профессиональную HDSLR-камеру с прикрепленным 70–200 мм зум-объективом, три дополнительных объектива, вспышку и различные аксессуары. Модульная система перегородок позволяет удобно и практично разложить фототехнику. Размещение более тяжелых вещей на дне помогает сместить центр тяжести и тем самым улучшить баланс и снизить усталость. Для переноски штатива предусмотрено крепление на передней части.

Технические характеристики: