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Manfrotto PL-3N1-35 Pro Light 35 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto PL-3N1-35 Pro Light 35 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: OLE-0727

Manfrotto PL-3N1-35 Pro Light 35 – легкий и удобный рюкзак для хранения и переноса фототехники и туристического снаряжения. Предусмотрены три варианта эксплуатации модели – классический рюкзак, слинг и х-положение. Изготовлен из влагоотталкивающей прочной ткани. Для сильных осадков предусмотрен дополнительный чехол. 

Описание

Рюкзак разделен на три отделения: верхнее для личных вещей, нижнее со съемной вставкой для фототехники и отделение для ноутбука 15". В нижнем отделении можно разместить профессиональную HDSLR-камеру с прикрепленным 70–200 мм зум-объективом, три дополнительных объектива, вспышку и различные аксессуары. Модульная система перегородок позволяет удобно и практично разложить фототехнику. Размещение более тяжелых вещей на дне помогает сместить центр тяжести и тем самым улучшить баланс и снизить усталость. Для переноски штатива предусмотрено крепление на передней части. 
 
Технические характеристики:
  • материал – влагостойкий текстиль
  • внешние размеры, см – 46х33х27
  • внутренние размеры, см – 32x28x16
  • размеры отсека для ноутбука, см – 40x27x4 
  • ремни для внешнего крепления штатива – да
  • защитный чехол от дождя – да
  • отделение для личных вещей – да
  • вес, кг – 2

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