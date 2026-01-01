Manfrotto NX-SB-IIBU сумка наплечная для фотоаппарата NX II синяя

Технические характеристики:
- материал – текстиль
- цвет – синий
- внешние размеры, см – 23х19х11
- внутренние размеры, см – 21х16х9
- вес, кг – 0,290
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto NX-SB-IIBU – стильная компактная наплечная сумка серии NX II. Идеально подойдет для зеркальной камеры с установленным объективом и дополнительным объективом. Изготовлена из водостойкой ткани с системой защиты от ударов. Цвет – синий.
Технические характеристики:
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