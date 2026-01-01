Manfrotto NX-SB-IGY сумка наплечная для фотоаппарата NX I серая

Характеристики:
- материал - водостойкая ткань
- цвет - серый
- внешние размеры, см - 15х13х19
- внутренние размеры, см - 12х11х15
- соответствует стандарту ручной клади - да
- защитный чехол от дождя - да
- модульные разделители - да
- вес, г - 220
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto NX-SB-IGY - стильная компактная наплечная сумка серии NX I.
Идеально подойдет для компактной зеркальной камеры с установленным объективом и дополнительным объективом. Изготовлена из водостойкой ткани с системой защиты от ударов. Цвет - серый.
Характеристики:
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