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Manfrotto NX-SB-IBU сумка наплечная для фотоаппарата NX I синяя

Manfrotto NX-SB-IBU сумка наплечная для фотоаппарата NX I синяя

Manfrotto
Артикул: OLE-1261

Manfrotto NX-SB-IBU – компактная наплечная сумка серии NX I. Идеально подойдет для зеркальной камеры с установленным объективом и дополнительным объективом. Изготовлена из водостойкой ткани с системой защиты от ударов. Цвет – синий. 

Описание

Технические характеристики:

  • материал – текстиль
  • цвет – синий
  • внешние размеры, см – 19х15х13
  • внутренние размеры, см – 15х12х11
  • вес, кг – 0,220

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