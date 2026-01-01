Manfrotto NX-SB-IBU-2 сумка наплечная для фотоаппарата NX I синяя

Артикул: NVF-9746

Manfrotto NX-SB-IBU-2 - сумка для фотоаппарата серии NX.

Сумка для фотокамеры типа Olympus Pen, Sony α5000 с установленным объективом и двумя дополнительными объективами. Изготовлен из прочного материала с противоударными стенками, имеет внутренний разделитель. Переносится на ремне через плечо или крепится на поясной ремень. Цвет - синий.