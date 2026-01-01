Manfrotto NX-SB-IBU-2 сумка наплечная для фотоаппарата NX I синяя

Характеристики:
- материал - влагостойкая ткань
- цвет - синий
- внешний размер, см - 15х10х19
- внутренний размер, см - 13х9х17
- соответствует стандарту ручной клади - да
- модульные разделители - да
- вес, г - 230
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto NX-SB-IBU-2 - сумка для фотоаппарата серии NX.
Сумка для фотокамеры типа Olympus Pen, Sony α5000 с установленным объективом и двумя дополнительными объективами. Изготовлен из прочного материала с противоударными стенками, имеет внутренний разделитель. Переносится на ремне через плечо или крепится на поясной ремень. Цвет - синий.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter