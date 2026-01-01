Manfrotto NX-P-IGY-2 чехол для фотоаппарата NX серый

Характеристики:
- материал - влагостойкая ткань
- цвет - серый
- размер, см - 14,5х11х13,5
- вес, г - 120
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto NX-P-IGY-2 - чехол для фотоаппарата серии NX.
Сумка-чехол для фотокамеры типа Olympus Pen, Sony α5000 с установленным объективом и одним дополнительным объективом. Изготовлен из прочного материала с противоударными стенками, имеет внутренний разделитель. Переносится на ремне через плечо или крепится на поясной ремень. Цвет - серый.
Характеристики:
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