Manfrotto NX-P-IBU-2 чехол для фотоаппарата NX синий

Артикул: NVF-9742

Manfrotto NX-P-IBU-2 - чехол для фотоаппарата серии NX.

Сумка-чехол для фотокамеры типа Olympus Pen, Sony α5000 с установленным объективом и одним дополнительным объективом. Изготовлен из прочного материала с противоударными стенками, имеет внутренний разделитель. Переносится на ремне через плечо или крепится на поясной ремень. Цвет - синий.