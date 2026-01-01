Manfrotto NX-M-IBU сумка для фотоаппарата NX синяя

Артикул: OLE-1256

Manfrotto NX-M-IBU – удобная повседневная наплечная сумка. Идеальное решение для городских фотографов. Во вместительное внутреннее пространство легко поместятся необходимые вещи, ноутбук с диагональю экрана до 15 дюймов. Для зеркальной камеры с установленным объективом и добавочного объектива предусмотрен съемный чехол с дополнительной защитой от ударов. Цвет – синий.