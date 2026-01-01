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Manfrotto MS-M-IGR Street сумка для фотоаппарата
Manfrotto MS-M-IGR Street сумка для фотоаппарата
Manfrotto MS-M-IGR Street сумка для фотоаппарата
Manfrotto MS-M-IGR Street сумка для фотоаппарата
Manfrotto MS-M-IGR Street сумка для фотоаппарата
Manfrotto MS-M-IGR Street сумка для фотоаппарата
Manfrotto MS-M-IGR Street сумка для фотоаппарата
Manfrotto MS-M-IGR Street сумка для фотоаппарата

Manfrotto MS-M-IGR Street сумка для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: NVF-6570

Manfrotto MS-M-IGR Street – многофункциональная сумка для хранения и транспортировки профессиональной зеркальной фотокамеры с прикрепленным зум-объективом. Имеется возможность дополнительно разместить добавочный объектив, 13-дюймовый ноутбук, личные вещи и множество мелких аксессуаров. В верхней части сумки есть молния для быстрого доступа к содержимому.

Описание

Характеристики:

  • внутренняя высота, см – 26
  • внутренняя длина, см – 16
  • внутренняя ширина, см – 36
  • внешние размеры – 28х37х18
  • отсек для ноутбука, см – 25х35х3
  • отсек для аксессуаров – есть
  • возможность внутренней перепланировки – есть
  • вес, кг – 0,95

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