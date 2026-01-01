Manfrotto MS-M-IGR Street сумка для фотоаппарата

Характеристики:
- внутренняя высота, см – 26
- внутренняя длина, см – 16
- внутренняя ширина, см – 36
- внешние размеры – 28х37х18
- отсек для ноутбука, см – 25х35х3
- отсек для аксессуаров – есть
- возможность внутренней перепланировки – есть
- вес, кг – 0,95
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MS-M-IGR Street – многофункциональная сумка для хранения и транспортировки профессиональной зеркальной фотокамеры с прикрепленным зум-объективом. Имеется возможность дополнительно разместить добавочный объектив, 13-дюймовый ноутбук, личные вещи и множество мелких аксессуаров. В верхней части сумки есть молния для быстрого доступа к содержимому.
Характеристики:
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