Manfrotto MS-M-IGR Street сумка для фотоаппарата

Артикул: NVF-6570

Manfrotto MS-M-IGR Street – многофункциональная сумка для хранения и транспортировки профессиональной зеркальной фотокамеры с прикрепленным зум-объективом. Имеется возможность дополнительно разместить добавочный объектив, 13-дюймовый ноутбук, личные вещи и множество мелких аксессуаров. В верхней части сумки есть молния для быстрого доступа к содержимому.