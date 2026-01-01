Manfrotto MN-T-CH-20 Manhattan Changer-20 плечевая сумка 3в1

Описание

Сумка идеально подходит для городских жителей и любителей путешествовать с комплектом фотооборудования. Меняя конфигурацию ручек и ремней модель можно использовать как сумку для ношения через плечо, в руку или как рюкзак.

В модели предусмотрен защитный карман для ноутбука до 15 дюймов и iPad Pro 9,7. Сумка также имеет дополнительные внешние и внутренние карманы и внешнее крепление для штатива.

В комплекте защитный чехол от дождя и солнца.

Характеристики: