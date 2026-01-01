Manfrotto MN-T-CH-20 Manhattan Changer-20 плечевая сумка 3в1

Сумка идеально подходит для городских жителей и любителей путешествовать с комплектом фотооборудования. Меняя конфигурацию ручек и ремней модель можно использовать как сумку для ношения через плечо, в руку или как рюкзак.
В модели предусмотрен защитный карман для ноутбука до 15 дюймов и iPad Pro 9,7. Сумка также имеет дополнительные внешние и внутренние карманы и внешнее крепление для штатива.
В комплекте защитный чехол от дождя и солнца.
- материал - синтетическая ткань
- внешние размеры, см - 44х14х35
- внутренние размеры, см - 41x12x32
- размер отделения для ноутбука - до 15"
- влагостойкая ткань - да
- соответствует стандарту ручной клади - да
- вставка (антишок) для защиты фотокамеры от удара - да
- вес, г - 1200