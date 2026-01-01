images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Manfrotto MN-T-CH-20 Manhattan Changer-20 плечевая сумка 3в1
Manfrotto MN-T-CH-20 Manhattan Changer-20 плечевая сумка 3в1
Manfrotto MN-T-CH-20 Manhattan Changer-20 плечевая сумка 3в1
Manfrotto MN-T-CH-20 Manhattan Changer-20 плечевая сумка 3в1
Manfrotto MN-T-CH-20 Manhattan Changer-20 плечевая сумка 3в1
Manfrotto MN-T-CH-20 Manhattan Changer-20 плечевая сумка 3в1
Manfrotto MN-T-CH-20 Manhattan Changer-20 плечевая сумка 3в1
Manfrotto MN-T-CH-20 Manhattan Changer-20 плечевая сумка 3в1
Manfrotto MN-T-CH-20 Manhattan Changer-20 плечевая сумка 3в1
Manfrotto MN-T-CH-20 Manhattan Changer-20 плечевая сумка 3в1
Manfrotto MN-T-CH-20 Manhattan Changer-20 плечевая сумка 3в1
Manfrotto MN-T-CH-20 Manhattan Changer-20 плечевая сумка 3в1
Manfrotto MN-T-CH-20 Manhattan Changer-20 плечевая сумка 3в1

Manfrotto MN-T-CH-20 Manhattan Changer-20 плечевая сумка 3в1

Manfrotto
Артикул: NVF-9737

Manfrotto MN-T-CH-20 Manhattan Changer-20 - сумка для фототехники через плечо 3 в 1.

Сумка имеет инновационную систему защиты Flexy Camera Shell и может вместить Sony A7 или Fujifilm серии XT со стандартным зум-объективом и двумя дополнительными объективами, или Nikon D3400 (Canon EOS 1300D) с установленным объективом 70-200/4 и двумя дополнительными объективами.

Описание

Сумка идеально подходит для городских жителей и любителей путешествовать с комплектом фотооборудования. Меняя конфигурацию ручек и ремней модель можно использовать как сумку для ношения через плечо, в руку или как рюкзак.

В модели предусмотрен защитный карман для ноутбука до 15 дюймов и iPad Pro 9,7. Сумка также имеет дополнительные внешние и внутренние карманы и внешнее крепление для штатива.

В комплекте защитный чехол от дождя и солнца.

Характеристики:
  • материал - синтетическая ткань
  • внешние размеры, см - 44х14х35
  • внутренние размеры, см - 41x12x32
  • размер отделения для ноутбука - до 15"
  • влагостойкая ткань - да
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • вставка (антишок) для защиты фотокамеры от удара - да
  • вес, г - 1200

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Битва мобильных стоек для фотографа
Битва мобильных стоек для фотографа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.