Manfrotto MB SV-SB-30DV AMICA 30 Shoulder сумка для фотоаппарата светло-серая

Fotokvant CAP-55-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 55 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MB SV-SB-30DV AMICA 30 Shoulder – сумка для фотоаппарата и дополнительного объектива (теле- и L-универсальные объективы не помещаются). Материал – плотный текстиль, хорошо защищает фотоаппарат. Внутреннее пространство регулируется разделителем отсека на липучке. Цвет – светло-серый. Внешний размер, см – 18х14х21.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant CAP-55-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 55 мм.
Lowepro Compact Courier 70 – сумка для фототехники, подходит даже для самого искушенного фотографа. Модель удобной конструкции предназначена для фотокамеры, карты памяти и батареи или аксессуара. Цвет – серый.
FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.
Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.
Falcon Eyes B-6W – система подъема фона представляет собой комплект держателей для установки шести бумажных рулонных фонов. Система предназначена для быстрой смены фонов в студии.