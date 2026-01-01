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Manfrotto MB SV-SB-30DV AMICA 30 Shoulder сумка для фотоаппарата светло-серая
Manfrotto MB SV-SB-30DV AMICA 30 Shoulder сумка для фотоаппарата светло-серая

Manfrotto MB SV-SB-30DV AMICA 30 Shoulder сумка для фотоаппарата светло-серая

Manfrotto
Артикул: NVF-7937

Manfrotto MB SV-SB-30DV AMICA 30 Shoulder – сумка для фотоаппарата и дополнительного объектива (теле- и L-универсальные объективы не помещаются). Материал – плотный текстиль, хорошо защищает фотоаппарат. Внутреннее пространство регулируется разделителем отсека на липучке. Цвет – светло-серый. Внешний размер, см – 18х14х21. 

Описание

Manfrotto MB SV-SB-30DV AMICA 30 Shoulder сумка для фотоаппарата светло-серая

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