Manfrotto MA2-SB-S сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag S

Описание

Обратное открытие клапана обеспечивает эргономичный и безопасный доступ к камере. Внутри установлены съемные делители, которые максимально защищают оборудование от механических повреждений.

В сумке имеются небольшие внутренние карманы для карт памяти. Предусмотрено внешнее крепление небольшого штатива, типа Manfrotto Pixi.



Прочная водоотталкивающая синтетическая ткань из которой изготовлена сумка, устойчивая к разрывам и царапинам.

Комплектуется дождевым чехлом и наплечным ремнем с мягкой накладкой.

Характеристики: