Manfrotto MA2-SB-S сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag S

Обратное открытие клапана обеспечивает эргономичный и безопасный доступ к камере. Внутри установлены съемные делители, которые максимально защищают оборудование от механических повреждений.
В сумке имеются небольшие внутренние карманы для карт памяти. Предусмотрено внешнее крепление небольшого штатива, типа Manfrotto Pixi.
Прочная водоотталкивающая синтетическая ткань из которой изготовлена сумка, устойчивая к разрывам и царапинам.
Комплектуется дождевым чехлом и наплечным ремнем с мягкой накладкой.
Характеристики:
- внешние размеры, см - 18х17,5х12
- внутренние размеры, см - 17х16х11
- крепление для штатива - да
- соответствует стандарту ручной клади - да
- влагостойкая ткань - да
- защитный чехол от дождя - да
- цвет - черный
- материал - синтетическая ткань
- вес, кг – 0,25