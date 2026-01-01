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Manfrotto MA2-SB-S сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag S
Manfrotto MA2-SB-S сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag S
Manfrotto MA2-SB-S сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag S
Manfrotto MA2-SB-S сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag S
Manfrotto MA2-SB-S сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag S
Manfrotto MA2-SB-S сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag S
Manfrotto MA2-SB-S сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag S
Manfrotto MA2-SB-S сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag S
Manfrotto MA2-SB-S сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag S
Manfrotto MA2-SB-S сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag S
Manfrotto MA2-SB-S сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag S

Manfrotto MA2-SB-S сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag S

Manfrotto
Артикул: DAN-3609

Сумка для фотоаппарата Manfrotto MA2-SB-S Advanced2 Shoulder bag S.

Сумка для системной фотокамеры с установленным объективом и одним дополнительным объективом или DJO Mavic. Соответствует стандарту ручной клади, изготовлена из влагостойкой ткани, имеет модульные разделители и защитный чехол от дождя. Внешние размеры - 18х17,5х12 см, внутренние размеры - 17х16х11 см.

Описание

Обратное открытие клапана обеспечивает эргономичный и безопасный доступ к камере. Внутри установлены съемные делители, которые максимально защищают оборудование от механических повреждений.

В сумке имеются небольшие внутренние карманы для карт памяти. Предусмотрено внешнее крепление небольшого штатива, типа Manfrotto Pixi.

Прочная водоотталкивающая синтетическая ткань из которой изготовлена сумка, устойчивая к разрывам и царапинам.

Комплектуется дождевым чехлом и наплечным ремнем с мягкой накладкой.

Характеристики:

  • внешние размеры, см - 18х17,5х12
  • внутренние размеры, см - 17х16х11
  • крепление для штатива - да
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • влагостойкая ткань - да
  • защитный чехол от дождя - да
  • цвет - черный
  • материал - синтетическая ткань
  • вес, кг – 0,25

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