Manfrotto MA2-SB-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag M

Обратное открытие клапана обеспечивает эргономичный и безопасный доступ к камере. Внутри установлены съемные делители, которые максимально защищают оборудование от механических повреждений и позволяют настроить внутренне пространство точно под размер оборудования.
В верхней части сумки расположен карман на молнии для телефона и бумажника. Также имеются небольшие внутренние карманы для карт памяти. Предусмотрено внешнее крепление небольшого штатива, типа Manfrotto Pixi или Pixi Evo.
Прочная водоотталкивающая синтетическая ткань из которой изготовлена сумка, устойчивая к разрывам и царапинам.
Комплектуется дождевым чехлом и наплечным ремнем с мягкой накладкой.
Характеристики:
- внешние размеры, см - 19,5х26,5х12
- внутренние размеры, см - 14х26х11
- крепление для штатива - да
- соответствует стандарту ручной клади - да
- влагостойкая ткань - да
- модульные разделители - да
- защитный чехол от дождя - да
- цвет - черный
- материал - синтетическая ткань
- вес, кг – 0,3