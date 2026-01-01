Manfrotto MA2-SB-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag M

Описание

Обратное открытие клапана обеспечивает эргономичный и безопасный доступ к камере. Внутри установлены съемные делители, которые максимально защищают оборудование от механических повреждений и позволяют настроить внутренне пространство точно под размер оборудования.

В верхней части сумки расположен карман на молнии для телефона и бумажника. Также имеются небольшие внутренние карманы для карт памяти. Предусмотрено внешнее крепление небольшого штатива, типа Manfrotto Pixi или Pixi Evo.



Прочная водоотталкивающая синтетическая ткань из которой изготовлена сумка, устойчивая к разрывам и царапинам.

Комплектуется дождевым чехлом и наплечным ремнем с мягкой накладкой.

Характеристики: