images
images
images
images
images
images
images
images
images
Manfrotto MA2-SB-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag M
Manfrotto MA2-SB-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag M
Manfrotto MA2-SB-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag M
Manfrotto MA2-SB-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag M
Manfrotto MA2-SB-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag M
Manfrotto MA2-SB-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag M
Manfrotto MA2-SB-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag M
Manfrotto MA2-SB-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag M
Manfrotto MA2-SB-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag M

Manfrotto MA2-SB-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag M

Manfrotto
Артикул: DAN-3608

Сумка для фотоаппарата Manfrotto MA2-SB-M Advanced2 Shoulder bag M.

Сумка для системной фотокамеры с установленным объективом, один-два дополнительных объектива или DJI Mavic Pro. Соответствует стандарту ручной клади, изготовлена из влагостойкой ткани, имеет модульные разделители и защитный чехол от дождя. Внешние размеры - 19,5х26,5х12 см, внутренние размеры - 21х22х13 см.

Описание

Обратное открытие клапана обеспечивает эргономичный и безопасный доступ к камере. Внутри установлены съемные делители, которые максимально защищают оборудование от механических повреждений и позволяют настроить внутренне пространство точно под размер оборудования.

В верхней части сумки расположен карман на молнии для телефона и бумажника. Также имеются небольшие внутренние карманы для карт памяти. Предусмотрено внешнее крепление небольшого штатива, типа Manfrotto Pixi или Pixi Evo.

Прочная водоотталкивающая синтетическая ткань из которой изготовлена сумка, устойчивая к разрывам и царапинам.

Комплектуется дождевым чехлом и наплечным ремнем с мягкой накладкой.

Характеристики:

  • внешние размеры, см - 19,5х26,5х12
  • внутренние размеры, см - 14х26х11
  • крепление для штатива - да
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • влагостойкая ткань - да
  • модульные разделители - да
  • защитный чехол от дождя - да
  • цвет - черный
  • материал - синтетическая ткань
  • вес, кг – 0,3

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Создание дневного света разного вида
Создание дневного света разного вида
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.