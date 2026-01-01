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Manfrotto MA2-SB-L сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag L
Manfrotto MA2-SB-L сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag L
Manfrotto MA2-SB-L сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag L
Manfrotto MA2-SB-L сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag L
Manfrotto MA2-SB-L сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag L
Manfrotto MA2-SB-L сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag L
Manfrotto MA2-SB-L сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag L
Manfrotto MA2-SB-L сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag L
Manfrotto MA2-SB-L сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag L
Manfrotto MA2-SB-L сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag L

Manfrotto MA2-SB-L сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag L

Manfrotto
Артикул: DAN-3607

Сумка для фотоаппарата Manfrotto MA2-SB-L Advanced2 Shoulder bag L.

Сумка для зеркальной фотокамеры с установленным объективом и одним дополнительным объективом или системной фотокамеры и DJI Mavic. Соответствует стандарту ручной клади, изготовлена из влагостойкой ткани, имеет модульные разделители и защитный чехол от дождя. Внешние размеры - 21,5х23,5х14 см, внутренние размеры - 21х22х13 см.

Описание

Обратное открытие клапана обеспечивает эргономичный и безопасный доступ к камере. Внутри установлены съемные делители, которые максимально защищают оборудование от механических повреждений и позволяют настроить внутренне пространство точно под размер оборудования.

В сумке имеется задний наружный карман, также имеются небольшие внутренние карманы для карт памяти. Предусмотрено внешнее крепление небольшого штатива, типа Manfrotto Pixi или Pixi Evo.

Прочная водоотталкивающая синтетическая ткань из которой изготовлена сумка, устойчивая к разрывам и царапинам.

Комплектуется дождевым чехлом и наплечным ремнем с мягкой накладкой.

Характеристики:

  • внешние размеры, см - 21,5х23,5х14
  • внутренние размеры, см - 21х22х13
  • крепление для штатива - да
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • влагостойкая ткань - да
  • модульные разделители - да
  • защитный чехол от дождя - да
  • цвет - черный
  • материал - синтетическая ткань
  • вес, кг – 0,4

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