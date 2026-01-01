Manfrotto MA2-SB-L сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag L

Описание

Обратное открытие клапана обеспечивает эргономичный и безопасный доступ к камере. Внутри установлены съемные делители, которые максимально защищают оборудование от механических повреждений и позволяют настроить внутренне пространство точно под размер оборудования.

В сумке имеется задний наружный карман, также имеются небольшие внутренние карманы для карт памяти. Предусмотрено внешнее крепление небольшого штатива, типа Manfrotto Pixi или Pixi Evo.



Прочная водоотталкивающая синтетическая ткань из которой изготовлена сумка, устойчивая к разрывам и царапинам.

Комплектуется дождевым чехлом и наплечным ремнем с мягкой накладкой.

Характеристики: