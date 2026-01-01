Manfrotto MA2-M-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Messenger M

На внешней стороне откидной крышки расположен карман на молнии для телефона, бумажника, очков и т.п. Внутри сумки имеется еще одно отделение на молнии с дополнительными карманами для размещения блокнота, ручек, документов и т.п.
Предусмотрено внешнее крепление небольшого штатива, типа Manfrotto Pixi или Pixi Evo.
В верхней части сумки расположена молния, которая обеспечивает быстрый доступ к оборудованию. Внутри установлены съемные делители, которые максимально защищают оборудование от механических повреждений и позволяют настроить внутренне пространство точно под размер оборудования.
Имеется внутренний карман для ноутбука до 14 дюймов.
Сумка комплектуется дождевым чехлом и наплечным ремнем с мягкой накладкой.
Характеристики:
- внешние размеры, см - 28х39х19,5
- внутренние размеры, см - 26х36х13
- размеры отделения для камеры, см - 26х36х12
- крепление для штатива - да
- соответствует стандарту ручной клади - да
- влагостойкая ткань - да
- модульные разделители - да
- защитный чехол от дождя - да
- цвет - черный
- материал - синтетическая ткань
- вес, кг – 1,2