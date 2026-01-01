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Manfrotto MA2-M-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Messenger M
Manfrotto MA2-M-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Messenger M
Manfrotto MA2-M-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Messenger M
Manfrotto MA2-M-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Messenger M
Manfrotto MA2-M-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Messenger M
Manfrotto MA2-M-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Messenger M
Manfrotto MA2-M-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Messenger M
Manfrotto MA2-M-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Messenger M
Manfrotto MA2-M-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Messenger M
Manfrotto MA2-M-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Messenger M
Manfrotto MA2-M-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Messenger M

Manfrotto MA2-M-M сумка для фотоаппарата Advanced2 Messenger M

Manfrotto
Артикул: DAN-3606

Сумка для фотоаппарата Manfrotto MA2-M-M Advanced2 Messenger M.

Сумка для зеркальной фотокамеры с установленным объективом 70-200 и двух дополнительных объективов или системной фотокамеры с установленным объективом 70-200, одним дополнительным объективом и DJI Mavic. Соответствует стандарту ручной клади, изготовлена из влагостойкой ткани, имеет модульные разделители и защитный чехол от дождя. Размер отделения для фотокамеры - 26х36х12 см.

Описание

На внешней стороне откидной крышки расположен карман на молнии для телефона, бумажника, очков и т.п. Внутри сумки имеется еще одно отделение на молнии с дополнительными карманами для размещения блокнота, ручек, документов и т.п.

Предусмотрено внешнее крепление небольшого штатива, типа Manfrotto Pixi или Pixi Evo.

В верхней части сумки расположена молния, которая обеспечивает быстрый доступ к оборудованию. Внутри установлены съемные делители, которые максимально защищают оборудование от механических повреждений и позволяют настроить внутренне пространство точно под размер оборудования.

Имеется внутренний карман для ноутбука до 14 дюймов.

Сумка комплектуется дождевым чехлом и наплечным ремнем с мягкой накладкой.

Характеристики:

  • внешние размеры, см - 28х39х19,5
  • внутренние размеры, см - 26х36х13
  • размеры отделения для камеры, см - 26х36х12
  • крепление для штатива - да
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • влагостойкая ткань - да
  • модульные разделители - да
  • защитный чехол от дождя - да
  • цвет - черный
  • материал - синтетическая ткань
  • вес, кг – 1,2

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