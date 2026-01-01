Manfrotto MB MA-SB-A6 сумка для фотоаппарата Advanced Shoulder Bag A6

Технические характеристики:
- материал – нейлон
- цвет – черный
- внешние размеры, см – 19,1x23,1x19,9
- внутренние размеры, см – 16х21,1x9,1
- вес, г – 290
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MA-SB-A6 Advanced Shoulder Bag A6 – стильная наплечная сумка. Подойдет для удобного расположения DSLR-камеры с установленным объективом, возможно размещение еще трех дополнительных объективов и аксессуаров. Модель изготовлена из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Для сильных осадков предусмотрен дополнительный чехол.
Технические характеристики:
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