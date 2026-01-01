Manfrotto MB MA-SB-A6 сумка для фотоаппарата Advanced Shoulder Bag A6

Артикул: OLE-1242

Manfrotto MA-SB-A6 Advanced Shoulder Bag A6 – стильная наплечная сумка. Подойдет для удобного расположения DSLR-камеры с установленным объективом, возможно размещение еще трех дополнительных объективов и аксессуаров. Модель изготовлена из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Для сильных осадков предусмотрен дополнительный чехол.