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Manfrotto MB MA-SB-A6 сумка для фотоаппарата Advanced Shoulder Bag A6

Manfrotto MB MA-SB-A6 сумка для фотоаппарата Advanced Shoulder Bag A6

Manfrotto
Артикул: OLE-1242

Manfrotto MA-SB-A6 Advanced Shoulder Bag A6 – стильная наплечная сумка. Подойдет для удобного расположения DSLR-камеры с установленным объективом, возможно размещение еще трех дополнительных объективов и аксессуаров. Модель изготовлена из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Для сильных осадков предусмотрен дополнительный чехол.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – нейлон
  • цвет – черный
  • внешние размеры, см – 19,1x23,1x19,9
  • внутренние размеры, см – 16х21,1x9,1
  • вес, г – 290

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