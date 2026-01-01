Manfrotto MB MA-SB-3 Advanced Shoulder Bag III сумка для фотоаппарата

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MA-SB-3 Advanced Shoulder Bag III – наплечная сумка, оснащенная удобный ремнем для транспортировки. Позволяет размещать компактный или системный фотоаппарат с объективом и некрупные аксессуары. Внутренние размеры 16,5х16х11 см.
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