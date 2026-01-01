Manfrotto MB MA-M-GY Advanced Befree Messenger сумка для фотоаппарата серая

Компания Manfrotto представляет новую модель в коллекции сумок Advanced. В модели Befree Messenger имеется внутренний передний карман для переноски штатива Befree (размер кармана, см – 10х40х10). Съемные мягкие разделители, разработанные с использованием Manfrotto Protection System, не только позволят удобно и эргономично расположить необходимое оборудование, но и надежно защитят вашу фотокамеру, объективы, вспышку и пр. В сумке предусмотрено специальное отделение для ноутбука, размером до 15 дюймов, отделение для документов, личных вещей, так же имеется множество удобных карманов для различных аксессуаров. Молния в верхней части сумки обеспечивает быстрый и удобный доступ к содержимому. Сумка комплектуется регулируемым плечевым ремнем с удобной противоскользящей накладкой и фирменным дождевым чехлом.
Характеристики:
- внутренняя высота, см – 29
- внутренняя ширина, см – 15
- внутренняя длина, см – 42
- внешняя высота, см – 30
- внешняя ширина, см – 18
- внешняя длина, см – 44
- цвет – серый
- соответствует стандарту ручной клади – да
- водостойкая ткань – да
- модульные разделители – да
- защитный чехол от дождя – да
- отделение для личных вещей – да