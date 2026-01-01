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Manfrotto MB MA-M-A Advanced Befree Messenger сумка для фотоаппарата черная
Manfrotto MB MA-M-A Advanced Befree Messenger сумка для фотоаппарата черная
Manfrotto MB MA-M-A Advanced Befree Messenger сумка для фотоаппарата черная
Manfrotto MB MA-M-A Advanced Befree Messenger сумка для фотоаппарата черная
Manfrotto MB MA-M-A Advanced Befree Messenger сумка для фотоаппарата черная
Manfrotto MB MA-M-A Advanced Befree Messenger сумка для фотоаппарата черная
Manfrotto MB MA-M-A Advanced Befree Messenger сумка для фотоаппарата черная
Manfrotto MB MA-M-A Advanced Befree Messenger сумка для фотоаппарата черная
Manfrotto MB MA-M-A Advanced Befree Messenger сумка для фотоаппарата черная
Manfrotto MB MA-M-A Advanced Befree Messenger сумка для фотоаппарата черная
Manfrotto MB MA-M-A Advanced Befree Messenger сумка для фотоаппарата черная
Manfrotto MB MA-M-A Advanced Befree Messenger сумка для фотоаппарата черная

Manfrotto MB MA-M-A Advanced Befree Messenger сумка для фотоаппарата черная

Manfrotto
Артикул: NVF-6416

Manfrotto MA-M-A Advanced Befree Messenger – сумка для фотоаппарата м аксессуаров 30х18х44 см. Цвет черный.

Описание

Компания Manfrotto представляет новую модель в коллекции сумок Advanced. В модели Befree Messenger имеется внутренний передний карман для переноски штатива Befree (размер кармана, см – 10х40х10). Съемные мягкие разделители, разработанные с использованием Manfrotto Protection System, не только позволят удобно и эргономично расположить необходимое оборудование, но и надежно защитят вашу фотокамеру, объективы, вспышку и пр. В сумке предусмотрено специальное отделение для ноутбука, размером до 15 дюймов, отделение для документов, личных вещей, так же имеется множество удобных карманов для различных аксессуаров. Молния в верхней части сумки обеспечивает быстрый и удобный доступ к содержимому. Сумка комплектуется регулируемым плечевым ремнем с удобной противоскользящей накладкой и фирменным дождевым чехлом.

Характеристики:

  • внутренняя высота, см – 29
  • внутренняя ширина, см – 15
  • внутренняя длина, см – 42
  • внешняя высота, см – 30
  • внешняя ширина, см – 18
  • внешняя длина, см – 44
  • цвет – черный
  • соответствует стандарту ручной клади – да
  • водостойкая ткань – да
  • модульные разделители – да
  • защитный чехол от дождя – да
  • отделение для личных вещей – да

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