Lowepro Pro Mag 2 AW фотосумка

Описание

Наиболее удобная сумка для путешествия. Благодаря своей компоновке, эта узкая и высокая сумка очень удобна в толпе и общественном транспорте. У нее, также как и у сумок старшей профессиональной серии, имеется вкладыши Lens Cradle, позволяющий получить быстрый доступ к нижней части сумки. Эта сумка включает поясной ремень Belt & Buckle, который обеспечивает дополнительный комфорт и контроль за сумкой. Сумка оборудована всепогодным чехлом All Weather Cover, который предоставляет надежную защиту в экстремальных условиях.