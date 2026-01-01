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Lowepro Pro Mag 2 AW фотосумка
Lowepro Pro Mag 2 AW фотосумка

Lowepro Pro Mag 2 AW фотосумка

Lowepro
Артикул: NVF-8511

Lowepro Pro Mag 2 AW – сумка, которая идеально подойдет для выездных съемок.

Вмещает 35 миллиметровую камеру, до 4 объективов, включая профессиональные телеобъективы, вспышку, дополнительные источники питания и многие другие аксессуары. Сумка изготовлена из 600D TXP™ и 2000D баллистического нейлона. Внутренний размер, см – 28x16x25,5. Вес, кг – 1,814.

Описание

Наиболее удобная сумка для путешествия. Благодаря своей компоновке, эта узкая и высокая сумка очень удобна в толпе и общественном транспорте. У нее, также как и у сумок старшей профессиональной серии, имеется вкладыши Lens Cradle, позволяющий получить быстрый доступ к нижней части сумки. Эта сумка включает поясной ремень Belt & Buckle, который обеспечивает дополнительный комфорт и контроль за сумкой. Сумка оборудована всепогодным чехлом All Weather Cover, который предоставляет надежную защиту в экстремальных условиях.

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740 ₽
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