Lowepro Magnum 400 AW сумка для фототехники

Обеспечивает правильное распределение веса, превосходную защиту и мгновенный доступ к оборудованию. Съемные перегородки позволяют настраивать основное отделение. Имеются встроенный защитный чехол All Weather Cover, отделение для хранения карт памяти, дополнительная вставка на застежке молния, специальная вкладка из микрофибры для защиты ЖК-экрана, петли для аксессуаров и многое другое. Для переноски предусмотрена ручка и заплечный ремень.
Fotokvant R-80 цветов 5 в 1 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер – 80 см.