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Lowepro Magnum 400 AW сумка для фототехники

Lowepro Magnum 400 AW сумка для фототехники

Lowepro
Артикул: NVF-5861

Lowepro Magnum 400 AW – удобная сумка для 1-2 DSLR-фотокамер с установленными зуммированными объективами и нескольких дополнительных объективов. Размер (внутренний), см – 35x24,5x28.

Описание

Обеспечивает правильное распределение веса, превосходную защиту и мгновенный доступ к оборудованию. Съемные перегородки позволяют настраивать основное отделение. Имеются встроенный защитный чехол All Weather Cover, отделение для хранения карт памяти, дополнительная вставка на застежке молния, специальная вкладка из микрофибры для защиты ЖК-экрана, петли для аксессуаров и многое другое. Для переноски предусмотрена ручка и заплечный ремень.

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