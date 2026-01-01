Lowepro Compact Courier 80 сумка черная

Описание

Сумка Lowepro Compact Courier 70 совместима с большинством компактных системных фотокамер. Дизайн сумки тщательно продуман, модель изготовлена из высококачественного материала для безопасного хранения и быстрого извлечения фотоаппаратов. Уникальность сумки в отдельных дополнительных карманах для аккумуляторов, объектива, кабелей, карт памяти и других небольших аксессуаров. Имеется также ручка и съемный наплечный ремень для легкой удобной транспортировки.

Характеристики: