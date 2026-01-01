Lowepro Adventura SH120 II сумка черная

Описание

Сумка выполнена из высококачественного, прочного и легкого материала, имеет мягкие прокладки для предотвращения повреждений при падении и ударах. Обеспечивает максимальную сохранность оборудования. В ней присутствуют несколько удобных карманов и секций для хранения фотоаксессуаров. А не скользящий, регулируемый ремень, позволяет настроить комфортную для пользователя длину, что обеспечивает максимальное удобство во время переноски. Это изделие идеально подойдет для тех, кто любит практичность и комфорт во всем.