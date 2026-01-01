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Lowepro Adventura SH120 II сумка черная

Lowepro Adventura SH120 II сумка черная

Lowepro
Артикул: NVF-5838

Lowepro Adventura SH120 II – сумка черная для хранения и транспортировки фото и видеотехники. Модель имеет ручку и съемный плечевой ремень для переноски. Размеры 15.5х12.3х18 см.

Описание

Сумка выполнена из высококачественного, прочного и легкого материала, имеет мягкие прокладки для предотвращения повреждений при падении и ударах. Обеспечивает максимальную сохранность оборудования. В ней присутствуют несколько удобных карманов и секций для хранения фотоаксессуаров. А не скользящий, регулируемый ремень, позволяет настроить комфортную для пользователя длину, что обеспечивает максимальное удобство во время переноски. Это изделие идеально подойдет для тех, кто любит практичность и комфорт во всем.  

Комплектация

 

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке. В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. 6 цветов в наборе.

6 520 ₽
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