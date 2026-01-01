Grifon DMR-16 – дополнительный приемник для радиосинхронизатора.
Приемник со вспышкой соединяется через штекер, предназначен для приема радиосигнала от передатчика DM-04. Питание от сети 100-240V, 50/60Hz.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lowepro Adventura SH100 II – сумка черная для хранения и транспортировки фото- и видеотехники. Модель имеет ручку и съемный плечевой ремень для переноски. Также она может быть закреплена на поясе специально предусмотренной для этого петлей. Размеры 12х10х15 см.
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Grifon DMR-16 – дополнительный приемник для радиосинхронизатора.
Приемник со вспышкой соединяется через штекер, предназначен для приема радиосигнала от передатчика DM-04. Питание от сети 100-240V, 50/60Hz.
YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.
Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100).