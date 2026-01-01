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Lowepro Adventura SH100 II сумка черная

Lowepro Adventura SH100 II сумка черная

Lowepro
Артикул: NVF-5836

Lowepro Adventura SH100 II – сумка черная для хранения и транспортировки фото- и видеотехники. Модель имеет ручку и съемный плечевой ремень для переноски. Также она может быть закреплена на поясе специально предусмотренной для этого петлей. Размеры 12х10х15 см.

Описание

Lowepro Adventura SH100 II сумка черная

Комплектация

 

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