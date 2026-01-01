Fujimi Classic C7011 сумка

Артикул: NVF-5780

Fujimi Classic C7011 – модель сумки имеет городской стиль и современный дизайн. Изготовлена из качественных материалов. Плотная конструкция хорошо дополнена различными отделениями, что позволяет достать из сумки камеру легко и быстро. Размер 21,5х11,5х20,5 см. В комплекте поставляется чехол-защита от дождя.