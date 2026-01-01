Fujimi Classic C7011 сумка

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi Classic C7011 – модель сумки имеет городской стиль и современный дизайн. Изготовлена из качественных материалов. Плотная конструкция хорошо дополнена различными отделениями, что позволяет достать из сумки камеру легко и быстро. Размер 21,5х11,5х20,5 см. В комплекте поставляется чехол-защита от дождя.
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