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Fotokvant Godspeed SY801S сумка
Fotokvant Godspeed SY801S сумка
Fotokvant Godspeed SY801S сумка

Fotokvant Godspeed SY801S сумка

Fotokvant
Артикул: NVF-7792

Fotokvant Godspeed SY801S – стильная сумка для DSLR-камеры и мелких аксессуаров. Сумка изготовлена из водостойкой ткани плотностью 600 денье. Комплектуется съемным наплечным ремнем. Она компактна и удобна в использовании. Размер, см – 21х22х15. Вес, гр – 500. Цвет - черный.

Описание

Fotokvant Godspeed SY801S сумка

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