Fotokvant Godspeed SY801S сумка

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Godspeed SY801S – стильная сумка для DSLR-камеры и мелких аксессуаров. Сумка изготовлена из водостойкой ткани плотностью 600 денье. Комплектуется съемным наплечным ремнем. Она компактна и удобна в использовании. Размер, см – 21х22х15. Вес, гр – 500. Цвет - черный.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter