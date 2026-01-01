Fotokvant Godspeed SY601 сумка

Артикул: NVF-7808

Fotokvant Godspeed SY601 – стильная сумка для DSLR-камеры нескольких дополнительных объективов, вспышки и мелких аксессуаров. Сумка изготовлена из водостойкой ткани. Комплектуется съемным наплечным ремнем и имеет возможность крепления штатива, монопода или зонтика. Она компактна и удобна в ношении. Размер, см – 26х22х13. Вес, гр – 1200.