Fotokvant Godspeed SY601 сумка

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Godspeed SY601 – стильная сумка для DSLR-камеры нескольких дополнительных объективов, вспышки и мелких аксессуаров. Сумка изготовлена из водостойкой ткани. Комплектуется съемным наплечным ремнем и имеет возможность крепления штатива, монопода или зонтика. Она компактна и удобна в ношении. Размер, см – 26х22х13. Вес, гр – 1200.
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