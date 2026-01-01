Fotokvant Godspeed SY511 сумка

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Godspeed SY511 – классическая сумка для двух DSLR-камер, 6 объективов и многих других аксессуаров. Сумка изготовлена из водонепроницаемой ткани и снабжена нескользящим наплечным ремнем. А также предусмотренна возможность крепления штатива, монопода или зонтика. Размер, см – 36х22х26.
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